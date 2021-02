Sci, incidente a norvegese Lie in SuperG (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ stato interrotto il SuperG di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa dopo la brutta caduta della norvegese Kajsa Lie. Scesa con il pettorale numero 13 la 22enne è caduta ed è finita nella rete. La norvegese è rimasta impigliata con una forte rotazione delle ginocchia. Sulla pista è intervenuto l’elisoccorso per trasportare la norvegese in ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ stato interrotto ildi Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa dopo la brutta caduta dellaKajsa Lie. Scesa con il pettorale numero 13 la 22enne è caduta ed è finita nella rete. Laè rimasta impigliata con una forte rotazione delle ginocchia. Sulla pista è intervenuto l’elisoccorso per trasportare lain ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lifestyleblogit : Sci, incidente a norvegese Lie in SuperG - - beatriceratopa : RT @RaiSport: ? #SuperG Femminile Terribile #incidente per #KajsaVickhoffLie Bruttissima caduta per la norvegese che dopo un salto ha perso… - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa. La gara è stata interrotta |#ANSA - 1f6eed3c8c1c4e4 : Ma dove l’avete trovata questa puffetta incommentabile che finge di conoscere lo sci e non ne capisce un CAZZZZZZO… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: cdm, incidente per la norvegese Lie nel superG in Val di Fassa -