Sci | CdM | Brignone vince il superg in Val di Fassa davanti a Gut e Suter | quarta Curtoni**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Federica Brignone vince il superg di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude quarta, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. La Brignone con questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle plurivittoriose italiane in Cdm a quota 16 vittorie.

