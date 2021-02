Roma | tentano di rubare uno scooter | preso un 19enne | è caccia ai complici

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera, alle 18:45 circa, tre ragazzi sono stati sorpresi mentre tentavano diuno. Gli agenti del commissariato Vescovio e del III Distretto Fidene Serpentara hanno notato i tre mente cercavano di spingere unoparcheggiato in strada con l’intento di rubarlo: appena i giovani si sono accorti della presenza della Polizia, però, si sono dati precipitosamente alla fuga. Solo uno di loro, identificato come A. F., è stato fermato; si tratta di un ragazzo italiano di soli 19 anni, che ora si trova presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per domani. su Il Corriere della Città.

