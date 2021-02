Papa Francesco non esclude le dimissioni: “Morirò da Papa, in carica o emerito” (Di domenica 28 febbraio 2021) Papa Francesco potrebbe dimettersi e diventare Papa emerito, esattamente come il suo predecessore. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un’intervista rilasciata dal Pontefice con il giornalista e medico argentino Nelson Castro, risalente al 16 febbraio 2019. L’intervista, anticipata dal quotidiano argentino La Nacion e ripresa anche da Dagospia e dall’agenzia ANSA, mette in evidenza alcuni aspetti della vita di Bergoglio, compresa l’ipotesi di lasciare il suo ruolo di Papa. La rivelazione di Francesco arriva proprio alla fine del colloquio, quando il giornalista gli chiede se ha paura della morte. Bergoglio risponde in maniera diretta: “Penso alla morte, ma non ho alcuna paura”, le parole del ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 febbraio 2021)potrebbe dimettersi e diventare, esattamente come il suo predecessore. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un’intervista rilasciata dal Pontefice con il giornalista e medico argentino Nelson Castro, risalente al 16 febbraio 2019. L’intervista, anticipata dal quotidiano argentino La Nacion e ripresa anche da Dagospia e dall’agenzia ANSA, mette in evidenza alcuni aspetti della vita di Bergoglio, compresa l’ipotesi di lasciare il suo ruolo di. La rivelazione diarriva proprio alla fine del colloquio, quando il giornalista gli chiede se ha paura della morte. Bergoglio risponde in maniera diretta: “Penso alla morte, ma non ho alcuna paura”, le parole del ...

