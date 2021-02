Nestorovski | «Ho l’opportunità di partire da titolare | dobbiamo vincere poi faremo i conti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilijaha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese: le parole dell’attaccante Ilijaha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese: le parole dell’attaccante macedone. «Io mi sento bene, questa è una settimana particolare per me perché hodidaanche se per me non fa differenza se gioco dall’inizio o entro a gara in corso. Ogni settimana mi alleno al 100% e se gioco o meno lo decide il Mister, oggi quindi voglio dare il mio contributo alla squadra. Abbiamo preparato bene questa partita e sappiamo che giochiamo contro una squadra capace, abbiamo basato il nostro gioco sui giocatori di cui disponiamo e vedremo come andrà. Si tratta di una partita come tutte le altre per noi,...