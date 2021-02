NASCAR Xfinity Series, Myatt Snider svetta a Miami (Di domenica 28 febbraio 2021) Myatt Snider, pilota #2 del Richard Childress Racing vince la terza tappa della NASCAR Xfinity Series, in scena sotto i riflettori del magico Homestead-Miami Speedway. Per la seconda volta in sette giorni, la ‘F2 della seguitissima serie statunitense regala ad un pilota la prima affermazione in carriera. Il terzo evento del campionato si è aperto con una caotica Stage. Austin Cindric (Penske #22) ha iniziato la gara al comando prima di cedere il passo, dopo la prima caution, a Noah Gragson (JR Motorsport #9) ed a Ty Dillon (Gibbs #54). Questi due si sono contesi la vetta prima dell’arrivo di AJ Allmendinger #16 e Justin Haley #11. I due alfieri di casa Kaulig hanno dato vita ad un bel duello per il successo nella prima Stage, vinta da Allmendinger. Due fasi ben distinte hanno segnato ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021), pilota #2 del Richard Childress Racing vince la terza tappa della, in scena sotto i riflettori del magico Homestead-Speedway. Per la seconda volta in sette giorni, la ‘F2 della seguitissima serie statunitense regala ad un pilota la prima affermazione in carriera. Il terzo evento del campionato si è aperto con una caotica Stage. Austin Cindric (Penske #22) ha iniziato la gara al comando prima di cedere il passo, dopo la prima caution, a Noah Gragson (JR Motorsport #9) ed a Ty Dillon (Gibbs #54). Questi due si sono contesi la vetta prima dell’arrivo di AJ Allmendinger #16 e Justin Haley #11. I due alfieri di casa Kaulig hanno dato vita ad un bel duello per il successo nella prima Stage, vinta da Allmendinger. Due fasi ben distinte hanno segnato ...

