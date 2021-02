M5S: Grillo vorrebbe ruolo unico per Conte, nodo vice e governance a 5 (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Un capo unico, sulla falsariga del ruolo esercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il ruolo che Beppe Grillo vorrebbe affidare all'ex premier Giuseppe Conte. Con un mandato a termine, da poi rimettere al voto della base. Nel summit in corso - che vede riunito il quartier generale del Movimento oltre all'ex premier - alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o due vice, per non centralizzare troppo il 'potere' nella mani di un'unica persona. Non solo. Altri, tra questi Crimi, avrebbero sottolineato la necessità di non ignorare il voto della base, che ha indicato la strada di una 'governance' a 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Un capo, sulla falsariga delesercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos, ilche Beppeaffidare all'ex premier Giuseppe. Con un mandato a termine, da poi rimettere al voto della base. Nel summit in corso - che vede riunito il quartier generale del Movimento oltre all'ex premier - alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare alpolitico uno o due, per non centralizzare troppo il 'potere' nella mani di un'unica persona. Non solo. Altri, tra questi Crimi, avrebbero sottolineato la necessità di non ignorare il voto della base, che ha indicato la strada di una '' a 5 ...

fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - mirellaliuzzi : Approvato oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo Ministero della Transizione Ecologica come da richiesta #M5S e im… - riotta : Caro presidente @GiuseppeConteIT se affida il suo futuro politico alla rozzezza propagandistica del Fatto e dei tal… - Jovinow : #M5S, #Conte al vertice con #Grillo per decidere sul futuro del Movimento. Alle 11.30 all'hotel Forum di Roma è ini… - Greenboy1974 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' -