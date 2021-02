LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: si parte! Bassino e Brignone lanciano la sfida a Lara Gut! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 10.54 Sul fronte italiano, Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzione di rifarsi dopo le due discese non certo trascendentali. Assieme a loro attenzione a Laura Pirovano, pronta a confermarsi dopo un buon avvio di weekend. 10.51 Petra Vlhova, invece, dovrà difendersi con le unghie e con i denti. Dopo aver condotto in scioltezza la classifica di Coppa del Mondo sin dalla prima gara, ora è costretta a rincorrere. Se oggi limiterà i danni sa che potrà sfruttare il prossimo weekend di prove tecniche per tornare a forzare 10.48 Lara Gut-Behrami nella giornata odierna potrebbe centrare due traguardi. In primo luogo chiudere i conti nella ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 10.54 Sul fronte italiano, Martae Federicapartono con la chiara intenzione di rifarsi dopo le due discese non certo trascendentali. Assieme a loro attenzione a Laura Pirovano, pronta a confermarsi dopo un buon avvio di weekend. 10.51 Petra Vlhova, invece, dovrà difendersi con le unghie e con i denti. Dopo aver condotto in scioltezza la classifica di Coppa del Mondo sin dalla prima gara, ora è costretta a rincorrere. Se oggi limiterà i danni sa che potrà sfruttare il prossimo weekend di prove tecniche per tornare a forzare 10.48Gut-Behrami nella giornata odierna potrebbe centrare due traguardi. In primo luogo chiudere i conti nella ...

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del super G femminile #ValdiFassa 2021 #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina Zubcic sbaglia! Attesa per De Aliprandini - #alpino… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: le italiane sfidano la scatenata Lara Gut-Behrami! - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia si gioca la sua più grande carta da medaglia: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino in… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Zubcic e Faivre: sfida all’ultimo centesimo! De Aliprandini vuole il ris… -