LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone ad un passo dalla vittoria, brutto infortunio per Lie! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 11.33 Si andrà per le lunghe con i soccorsi. La sensazione è che Lie si sia fatta molto male al ginocchio che ha subito una torsione innaturale nel momento della caduta. Speriamo, quantomeno, che i legamenti abbiano tenuto 11.30 Ancora in corso i soccorsi a Lie che, subito dopo l’impatto con le reti, urlava per il dolore. Speriamo che non sia troppo grave il conto che dovrà pagare. 11.27 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie parte forte nella parte alta, quindi in una curva si sbilancia, compie un 360° e si schianta al terreno. Bruttissima caduta finita nelle reti. Davvero una bruttissima caduta. Speriamo non sia nulla di grave per lei… 11.26 Federica Brignone sta davvero cullando ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 11.33 Si andrà per le lunghe con i soccorsi. La sensazione è che Lie si sia fatta molto male al ginocchio che ha subito una torsione innaturale nel momento della caduta. Speriamo, quantomeno, che i legamenti abbiano tenuto 11.30 Ancora in corso i soccorsi a Lie che, subito dopo l’impatto con le reti, urlava per il dolore. Speriamo che non sia troppo grave il conto che dovrà pagare. 11.27 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie parte forte nella parte alta, quindi in una curva si sbilancia, compie un 360° e si schianta al terreno. Bruttissima caduta finita nelle reti. Davvero una bruttissima caduta. Speriamo non sia nulla di grave per lei… 11.26sta davvero cullando ...

