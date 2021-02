“Leonardo”: in arrivo su Rai 1 la nuova serie dedicata al genio di da Vinci (Di domenica 28 febbraio 2021) La Rai racconta ancora una volta un protagonista il Rinascimento italiano. Dopo il successo della serie “I Medici”, arriva “Leonardo”, una nuova serie composta da otto episodi dedicata al genio di da Vinci. Si tratta ancora una volta di una collaborazione internazionale tra Italia e Stati Uniti. Ideata da Frank Spotniz, già famoso per la serie “The man in the high castle”, e Steve Thompson, “Leonardo” è stata prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment, con la Big Light Productions di Frank Spotnitz in collaborazione con France Télévisions e RTVE. In Italia “Leonardo” sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e su Rai Play a partire dal 23 Marzo. Aidan Turner in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) La Rai racconta ancora una volta un protagonista il Rinascimento italiano. Dopo il successo della“I Medici”, arriva “”, unacomposta da otto episodialdi da. Si tratta ancora una volta di una collaborazione internazionale tra Italia e Stati Uniti. Ideata da Frank Spotniz, già famoso per la“The man in the high castle”, e Steve Thompson, “” è stata prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment, con la Big Light Productions di Frank Spotnitz in collaborazione con France Télévisions e RTVE. In Italia “” sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e su Rai Play a partire dal 23 Marzo. Aidan Turner in ...

