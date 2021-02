La mancanza di emozioni autentiche, quelle legate al piacere, è la vera crisi del secolo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il sesso e le emozioni legate al piacere e all’intimità ci tengono in vita. Per quanto è innegabile la nostra propensione all’amore e ai sentimenti più nobili, non possiamo negare quanto, la forza dell’energia sessuale, sia il motore portante della nostra esistenza. Ed è chiaro che, il riferimento nello specifico, non è assoggettato alla mera pornografia quanto alla bellezza di una sessualità pura e autentica, che soddisfa di gran lunga il corpo e la mente delle persone. Una premessa, questa, doverosa per introdurre quella che è la crisi del secolo, acuita imprescindibilmente dall’arrivo del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria. Il distanziamento sociale, l’impossibilità di vivere nuovi rapporti e di percepire quelle emozioni legate al ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Il sesso e leale all’intimità ci tengono in vita. Per quanto è innegabile la nostra propensione all’amore e ai sentimenti più nobili, non possiamo negare quanto, la forza dell’energia sessuale, sia il motore portante della nostra esistenza. Ed è chiaro che, il riferimento nello specifico, non è assoggettato alla mera pornografia quanto alla bellezza di una sessualità pura e autentica, che soddisfa di gran lunga il corpo e la mente delle persone. Una premessa, questa, doverosa per introdurre quella che è ladel, acuita imprescindibilmente dall’arrivo del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria. Il distanziamento sociale, l’impossibilità di vivere nuovi rapporti e di percepireal ...

