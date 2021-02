Inter, Suning dà l’addio al calcio cinese: bloccate tutte le attività dello Jiangsu. I dettagli (Di domenica 28 febbraio 2021) Grandi manovre societarie per il fondo Suning."Chiuderemo e ridurremo le nostre attività irrilevanti". Queste sono state le parole Zhang Jindong, numero uno della proprietà d'investimento cinese Intervenuto qualche giorno fa in merito alle complicate questioni economiche che stanno coinvolgendo l'Inter e non solo. Prima soltanto dichiarazioni, adesso intenzioni concrete di voler dare una svolta organizzativa reale dopo un periodo di assoluta difficoltà. In seguito a tali considerazioni, infatti, Suning avrebbe deciso di abbandonare in maniera definitiva il calcio cinese, sciogliendo lo Jiangsu che tante soddisfazioni aveva portato a tifosi e dirigenza nelle precedenti annate. I campioni in carica si trovano dunque a dover ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) Grandi manovre societarie per il fondo."Chiuderemo e ridurremo le nostreirrilevanti". Queste sono state le parole Zhang Jindong, numero uno della proprietà d'investimentovenuto qualche giorno fa in merito alle complicate questioni economiche che stanno coinvolgendo l'e non solo. Prima soltanto dichiarazioni, adesso intenzioni concrete di voler dare una svolta organizzativa reale dopo un periodo di assoluta difficoltà. In seguito a tali considerazioni, infatti,avrebbe deciso di abbandonare in maniera definitiva il, sciogliendo loche tante soddisfazioni aveva portato a tifosi e dirigenza nelle precedenti annate. I campioni in carica si trovano dunque a dover ...

