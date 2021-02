Gerry Scotty a C’è posta per te per Cristina e Patrizio (Di domenica 28 febbraio 2021) Gerry Scotti ha donato alla coppia dei regali per aiutarli a costruire il loro futuro L’amatissimo Gerry Scotti a ‘C’è posta per te’ per aiutare Cristina a fare una sorpresa al suo Patrizio, una giovane coppia di innamorati di Roma che hanno due figli: Ludovica e Alessandro. Cristina ha chiesto la complicità di Maria De Filippi e Gerry Scotti per fare la sorpresa, una vera e propria dichiarazione d’amore a Patrizio che le è stato accanto anche nei momenti difficili. «Da oggi tante cose cambieranno. Tu sei un angelo paziente e dolcissimo. Io sono so come farei senza di te. Sei sempre tanto gentile con me ed io ancora non so se ti merito. La cosa più romantica è che mi chiami ancora principessa, che mi porti la colazione a letto e che, nonostante tutto, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021)Scotti ha donato alla coppia dei regali per aiutarli a costruire il loro futuro L’amatissimoScotti a ‘C’èper te’ per aiutarea fare una sorpresa al suo, una giovane coppia di innamorati di Roma che hanno due figli: Ludovica e Alessandro.ha chiesto la complicità di Maria De Filippi eScotti per fare la sorpresa, una vera e propria dichiarazione d’amore ache le è stato accanto anche nei momenti difficili. «Da oggi tante cose cambieranno. Tu sei un angelo paziente e dolcissimo. Io sono so come farei senza di te. Sei sempre tanto gentile con me ed io ancora non so se ti merito. La cosa più romantica è che mi chiami ancora principessa, che mi porti la colazione a letto e che, nonostante tutto, ...

