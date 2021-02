Folla a Milano | le dure parole di Sala

(Di domenica 28 febbraio 2021) Cristina Martelli Infuria la polemica sugli assembramenti e il rave party andato in scena a, in zona Navigli, durante l’ultimo sabato sera della città in zona gialla. La Darsena, infatti, è stata il teatro di un maxi assembramento di giovani senza mascherine che si sono lasciati andare a una serata folle senza il rispetto delle norme Impronta Unika.

borghi_claudio : COMPORTATEVI BENE. Eh certo, ci avete rotto le palle con le foto della folla sui navigli da due mesi a questa parte… - Agenzia_Ansa : A Milano folla sui Navigli nell'ultimo week-end in fascia gialla. Milanesi seduti ai tavolini dei bar per l'aperiti… - borghi_claudio : Ecco i servizi di Maggio sullo scandalo della folla ai navigli a Milano. 'Molti senza mascherina'. Dopo saranno sic… - Dome689 : RT @pirata_21: #Milano, discoteca improvvisata da ragazzini alla Darsena: tra la folla scoppia una rissa. Ste cazzo di scuole aperte sono u… - peucezia : RT @repubblica: Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia che da l… -

Ingressi contingentati e 'senso unico' in Darsena a: è questa la prima conseguenza dellache si è ritrovata ieri sera per una sorta di rave party nell'ultimo sabato in zona gialla per evitare assembramenti anche semplicemente di famiglie a ...Lo afferma il Codacons, che sul caso presenterà domattina un formale esposto alla Procura della Repubblica diInfuria la polemica sugli assembramenti e il rave party andato in scena a Milano, in zona Navigli, durante l’ultimo sabato sera della città in zona ...Duro sfogo del sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della folla di ieri sera ai Navigli e sulla Darsena contro «chi scrive a lettere cubitali "Dove erano poliziotti e vigili?"» invece di ...