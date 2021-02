Covid-19 | aumenta il numero dei ricoverati al “San Pio” | nessun decesso

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale ildei pazientiall’Ospedale “San Pio” di Benevento nei reparti. Dall’ultimo bollettino emanato dal principale nosocomio cittadino, la situazione vede incrementare di 7 ildei pazientinella struttura rispetto al giorno precedente. Sono 50 gli attuali pazienti positivi al-19 in questo momento ospedalizzati. La buona notizia è che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi ma nemmeno dimissioni. Di seguito il bollettino dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

