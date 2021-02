Campi di battaglia: ideologie e idiosincrasie sull’agricoltura (Di domenica 28 febbraio 2021) Vi è stata suspence nei giorni intercorsi tra la designazione di Patuanelli a Ministro dell’Agricoltura e la nomina dei Sottosegretari: il settore primario diventerà la frontiera avanzata della transizione (agro)ecologica del governo Draghi o resterà la solida retroguardia procreatrice di materie prime per l’agroindustria e di rendite fondiarie per i proprietari terrieri? Un Ministro 5stelle lascia immaginare qualche audacia nella collocazione dell’agricoltura nel campo della sostenibilità, della lotta allo sfruttamento del lavoro bracciantile e della preferenza per sistemi locali di produzione e consumo in cui l’agricoltura famigliare sia premiata e riconoscibile. Lo lascerebbe immaginare, non fosse che per l’esigenza di demarcare l’azione istituzionale del MoVimento con qualche coerenza rispetto ai suoi posizionamenti identitari. Di qui, timori (pregiudiziali) e speranze ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Vi è stata suspence nei giorni intercorsi tra la designazione di Patuanelli a Ministro dell’Agricoltura e la nomina dei Sottosegretari: il settore primario diventerà la frontiera avanzata della transizione (agro)ecologica del governo Draghi o resterà la solida retroguardia procreatrice di materie prime per l’agroindustria e di rendite fondiarie per i proprietari terrieri? Un Ministro 5stelle lascia immaginare qualche audacia nella collocazione dell’agricoltura nel campo della sostenibilità, della lotta allo sfruttamento del lavoro bracciantile e della preferenza per sistemi locali di produzione e consumo in cui l’agricoltura famigliare sia premiata e riconoscibile. Lo lascerebbe immaginare, non fosse che per l’esigenza di demarcare l’azione istituzionale del MoVimento con qualche coerenza rispetto ai suoi posizionamenti identitari. Di qui, timori (pregiudiziali) e speranze ...

