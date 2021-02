Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021: C’è posta per te, Sing, Ottilie Von Faber Castell, dati Auditel e share (Di domenica 28 febbraio 2021) Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021: dati Auditel e share ieri sera in televisione Mediaset L’ultimo appuntamento settimanale con “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, share del %) anticipa “C’è posta per te” su Canale 5 con Maria de Filippi che ottiene.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021)Tv27. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv27ieri sera in televisione Mediaset L’ultimo appuntamento settimanale con “Striscia la Notizia” (.000 spettatori,del %) anticipa “C’èper te” su Canale 5 con Maria de Filippi che ottiene.000 ...

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 27 febbraio 2021: #C'èpostaperte, #Sing, Ottilie Von Faber Castell, dati #Auditel e #share - zazoomblog : Ascolti tv sabato 27 febbraio: Ottilie Von Faber-Castell C’è posta per te Indovinate chi viene a cena - #Ascolti… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2589 — Ascolti da domenica 21 a sabato 27 febbraio 2021: sale Young Sheldon (7,9 mi… - Aurora25329246 : RT @assurdoassurdo: poi come fate a dire che sangio è viziato? non vediamo mai le sue lezioni, quando è uscita TLN hanno mostrato il “litig… - SunshineMarcoB : @Giampanet Mica tanto, a giudicare dagli ascolti di Rai2 il sabato da mezzogiorno al tardo pomeriggio, dove i 'nuov… -