Al Calcio Napoli il derby col Benevento | 2-0 con i gol di Mertens e Politano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Bene gli azzurri che riescono a dare alla partita i giusti ritmi. Ritorno al gol di. Molto bene Ghoulam sulla fascia sinistra Rientrare tra i primi quattro posti in campionato resta l’ultimo obiettivo della stagione per il. Il trittico delle prossime tre partite:, Sassuolo e Bologna diventa decisivo prima di

SkySport : NAPOLI-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ?#Mertens (34') ?#Politano (66')

L' aria di derby fa bene al, che batte 2 - 0 il Benevento e dà unai venti di crisi che soffiavano forte negli ultimi giorni dopo la pesante sconfitta contro l' Atalanta e l'eliminazione dall' Europa League per ...Il nuovo campionato delè ripartito con una vittoria. Dopo i fallimenti in Supercoppa, Coppa Italia e Europa League, Gattuso ha ritrovato il sorriso nel derby con il Benevento e si è rimesso in marcia verso la zona ...Dopo la sconfitta contro l’Atalanta e l’eliminazione in Europa League col Granada, il Napoli rialza la testa battendo allo Stadio Maradona 2-0 il Benevento nel derby campano. A spingere al successo la ...Napoli-Benevento 2-0, sollievo Gattuso: Tabellino e Highlights. Il tecnico può respirare grazie ai gol di Mertens e Politano.