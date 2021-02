13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi: trama, cast e streaming del film (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera, 28 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, film del 2016 co-prodotto e diretto da Michael Bay. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro 13 Hours di Mitchell Zuckoff, che tratta fatti realmente accaduti l’11 settembre 2012, quando un gruppo di militanti islamici attaccò il consolato statunitense a Bengasi in Libia. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama (storia vera) Durante la sera dell’11 settembre 2012, undicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, un gruppo di militanti islamisti attacca dapprima un avamposto diplomatico americano e successivamente una dépendance della CIA a Bengasi in Libia. Una squadra di sicurezza composta da sei membri lotta per difendere ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera, 28 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 13: Theofdel 2016 co-prodotto e diretto da Michael Bay. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro 13di Mitchell Zuckoff, che tratta fatti realmente accaduti l’11 settembre 2012, quando un gruppo di militanti islamici attaccò il consolato statunitense a Bengasi in Libia. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.(storia vera) Durante la sera dell’11 settembre 2012, undicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, un gruppo di militanti islamisti attacca dapprima un avamposto diplomatico americano e successivamente una dépendance della CIA a Bengasi in Libia. Una squadra di sicurezza composta da sei membri lotta per difendere ...

