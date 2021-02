Volley, play-off Superlega. Modena espugna Ravenna e si prende la sfida con Civitanova nei quarti (Di sabato 27 febbraio 2021) Finisce come in Gara-uno, con Modena che vince 3-0 contro Ravenna e supera di slancio il primo turno dei play-off di Superlega conquistando la sfida contro Civitanova che si preannuncia forse la più interessante dei quarti di finale. Partita più equilibrata di quello che dice il risultato finale con i modenesi più concreti nel finale dei tre set. Bene in difesa e meglio di Ravenna in attacco la squadra modenese che è riuscita a rimanere concentrata nonostante martedì si giochi l’accesso nelle semifinali di Champions a Perugia. Nel primo set i gialloblù partono forte e conquistano da subito il vantaggio che si rivelerà decisivo: la squadra di Giani scatta avanti 10-7, la Consar ha il merito di non mollare e di restare in scia ai modenesi ma la squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Finisce come in Gara-uno, conche vince 3-0 controe supera di slancio il primo turno dei-off diconquistando lacontroche si preannuncia forse la più interessante deidi finale. Partita più equilibrata di quello che dice il risultato finale con i modenesi più concreti nel finale dei tre set. Bene in difesa e meglio diin attacco la squadra modenese che è riuscita a rimanere concentrata nonostante martedì si giochi l’accesso nelle semifinali di Champions a Perugia. Nel primo set i gialloblù partono forte e conquistano da subito il vantaggio che si rivelerà decisivo: la squadra di Giani scatta avanti 10-7, la Consar ha il merito di non mollare e di restare in scia ai modenesi ma la squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley play Diretta/ Chieri Conegliano (risultato 1 - 1) streaming Rai: la Reale Mutua reagisce ... con la Reale Mutua Chieri che si riporta sull'1 - 1 nella conta dei set contro la Imoco Volley ... che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l'app ufficiali di Rai Play.

Vibo, Rino Putrino: 'Risultato storico della Tonno Callipo, soddisfazione per tutta la città' A dieci giorni dalla prima gara esterna che terrà a battesimo i quarti di finale play off della Superlega Volley, il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Rino Putrino , che ha ricoperto per pochi mesi anche l'incarico di delegato allo Sport , ha voluto far giungere ...

La Vero Volley Monza prosegue la preparazione ai Play Off Scudetto Credem Banca Venerdì di doppia, con la mattinata dedicata ai pesi alternati alla tecnica ed il pomeriggio al lavoro con la palla, per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli. Domani, sabato 27 febbraio, con l’alle ...

