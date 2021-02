Uomini e Donne, nuova fiamma per l’ex corteggiatrice Irene Capuano (Di sabato 27 febbraio 2021) Irene Capuano è stata una delle corteggiatrici del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. La relazione non è andata bene con l’ex tronista Luigi Mastroianni, ma adesso ha riacquistato il sorriso accanto a un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta. Irene Capuano – Solonotizie24nuova fiamma per Irene Irene Capuano è molto attiva sui social, dunque tende a condividere la sua quotidianità con i follower. In base agli scatti pubblicati, si può dedurre con certezza che sia legata a un ragazzo di nome Christian Galletta. Tra i follower del giovane compare l’ex tronista Lorenzo Riccardi. In effetti è stato lui a presentarli e da allora sono inseparabili. Christian è ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 febbraio 2021)è stata una delle corteggiatrici del programmadi Maria De Filippi. La relazione non è andata bene contronista Luigi Mastroianni, ma adesso ha riacquistato il sorriso accanto a un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta.– Solonotizie24perè molto attiva sui social, dunque tende a condividere la sua quotidianità con i follower. In base agli scatti pubblicati, si può dedurre con certezza che sia legata a un ragazzo di nome Christian Galletta. Tra i follower del giovane comparetronista Lorenzo Riccardi. In effetti è stato lui a presentarli e da allora sono inseparabili. Christian è ...

