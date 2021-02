Uomini e Donne, è bufera sulla nuova tronista Samantha: le sue parole non piacciono (Di sabato 27 febbraio 2021) Presentatasi a Uomini e Donne come la prima tronista curvy, affermando senza mezzi termini che la personalità conta molto di più dell’aspetto fisico, anche in amore, la nuova tronista Samantha Curcio nel corso dell’ultima puntata del talk-show di Maria De Filippi ha fatto uno scivolone che ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori, i quali hanno cominciato a mettere in dubbio la sua sincerità. Dopo aver litigato con un corteggiatore, infatti, la trentenne di Sapri lo ha eliminato affermando che non solo non era simpatico, ma neanche bello. Ma come, si sono chiesti un po’ tutti (compresa la seguitissima pagina Trash italiano su Instagram), la tronista non era la prima a sostenere che l’aspetto fisico non conta? Allora perché una frase così infelice nei ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) Presentatasi acome la primacurvy, affermando senza mezzi termini che la personalità conta molto di più dell’aspetto fisico, anche in amore, laCurcio nel corso dell’ultima puntata del talk-show di Maria De Filippi ha fatto uno scivolone che ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori, i quali hanno cominciato a mettere in dubbio la sua sincerità. Dopo aver litigato con un corteggiatore, infatti, la trentenne di Sapri lo ha eliminato affermando che non solo non era simpatico, ma neanche bello. Ma come, si sono chiesti un po’ tutti (compresa la seguitissima pagina Trash italiano su Instagram), lanon era la prima a sostenere che l’aspetto fisico non conta? Allora perché una frase così infelice nei ...

