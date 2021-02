Ternana | Lucarelli | “Non siamo il Bayern e a Catanzaro la sconfitta è meritata”

(Di sabato 27 febbraio 2021) La, squadra dei record, ha mostrato ale sue debolezze anche se laper 2-1 del 'Ceravolo' non cancella il grande campionato dei rossoverdi fino a questa mattina erano l'unica squadra imbattuta in Europa. L'analisi a fine gara del tecnico umbro Cristiano: "Lastati molli. Loro ci credevano più di noi e gli va riconosciuto. Se ti segna uno di 1.70 su calcio d'angolo significa che ci credevano più di noi". Questa diè unache deve far capire a tutti che il campionato è da giocare. Comunque oggi abbiamo iniziato bene anche se ci mancava la convinzione.arrivati al limite dell'area col vento a favore e non abbiamo calciato in ...

Cade la! La squadra diperde per la prima volta in stagione dopo 25 partite. Le 'fere' crollano contro un Catanzaro in grande forma, che vince la seconda partita consecutiva dopo il Palermo, ...Allenatore: Calabro(4 - 2 - 3 - 1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore:Cristiano Lucarelli ha commentato ai canali ufficiali della Ternana la prima sconfitta della stagione arrivata contro il Catanzaro: "Prendiamo questa prima sconfitta senza scuse e ...Rossoverdi imbattuti dall'8 marzo di un anno fa. Fere in giornata 'no'. Decidono per i calabresi Curiale e Carlini ...