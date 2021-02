Speranza firma ordinanze | Sardegna è in fascia bianca | è la prima volta

Agenzia_Dire : Il ministro @robersperanza ha firmato una nuova ordinanza: ecco i colori delle regioni, validi da lunedì #1marzo. - infoitinterno : Sardegna in zona bianca da lunedì, il ministro Speranza firma l'ordinanza - Caronte85953837 : Sardegna zona bianca da lunedì, una lezione per quei coglioni che mesi fa avevano dato la colpa dell'aumento dei c… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Il ministro @robersperanza ha firmato una nuova ordinanza: ecco i colori delle regioni, validi da lunedì #1marzo. https:/… - infoitinterno : Speranza firma l'ordinanza: Basilicata e Molise 'rosse', Liguria 'gialla' - -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza firma

"Il Ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. " si legge ...Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato le nuove ordinanze per il passaggio di colore delle Regioni, alla luce dei dati del monitoraggio Iss e delle indicazioni della Cabina di Regia. Da lunedì 1 marzo, come era stato ...La notizia della firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza è stata confermata, già, da alcuni parlamentari sardi che ne hanno fato notizia sui social e anche da Fanpage.In zona bianca sarà previsto quindi da lunedì l’apertura di palestre e piscine anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Una speranza anche per i bar e ristor ...