Serie A, Spezia-Parma 0-0 (LIVE) (Di sabato 27 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 27 febbraio. Lazio sul campo del Bologna. Juventus a Verona. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 27 febbraio. Apre Spezia-Parma, chiude Verona-Juventus. Alle 18 Bologna-Lazio. Serie A, i risultati di sabato 27 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 27 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-Parma 0-0Bologna-Lazio (ore 18)Hellas Verona-Juventus (ore 20.45) Pallone Serie ASerie A, Spezia-Parma LIVE Spezia-Parma 0-0 Marcatori: Spezia ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 27 febbraio. Lazio sul campo del Bologna. Juventus a Verona. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 27 febbraio. Apre, chiude Verona-Juventus. Alle 18 Bologna-Lazio.A, i risultati di sabato 27 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 27 febbraio, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0Bologna-Lazio (ore 18)Hellas Verona-Juventus (ore 20.45) PalloneA,0-0 Marcatori:...

passiondfutbol : Serie A???? ?Spezia-Parma ???Formazioni Ufficiali SPEZIA Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci,… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Spezia-Parma 0-0 in diretta su - sportli26181512 : LIVE Alle ore 15 Spezia-Parma: Italiano con Gyasi, Cornelius infortunato nel riscaldamento per gli ospiti: LIVE All… - sportface2016 : #SpeziaParma | Infortunio per #Cornelius nel riscaldamento, gioca #Brunetta - repubblica : Diretta Spezia-Parma 0-0: Segui il match in tempo reale : la squadra di Italiano vuole ripartire dopo la sconfitta… -