Scuola, vertice Cts: c’è impatto dei contagi nelle classi. Valutare lo stop non solo in zona rossa, ma anche oltre alcune soglie di casi (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma differenziato. Secondo il Comitato tecnico scientifico, riunito in queste ore per stilare un verbale con le indicazioni da considerare per il prossimo dpcm, è auspicabile prevedere lezioni a distanza in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali, ma anche oltre il superamento di una determinata soglia di incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote in discussione sarebbe intorno ai 100 casi ogni 100mila abitanti. Inoltre sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. Secondo il Cts, con la stabilità dei contagi in zona gialla per 3 settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è undei nuoviscuole, ma differenziato. Secondo il Comitato tecnico scientifico, riunito in queste ore per stilare un verbale con le indicazioni da considerare per il prossimo dpcm, è auspicabile prevedere lezioni a distanza in tutte le scuolezone rosse regionali o in quelle locali, mail superamento di una determinata soglia di incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote in discussione sarebbe intorno ai 100ogni 100mila abitanti. Insarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. Secondo il Cts, con la stabilità deiingialla per 3 settimane ...

Herbert403 : Scuola, vertice Cts: c’è impatto dei contagi nelle classi. Valutare lo stop non solo in zona rossa, ma anche oltre… - Herbert403 : Vertice Comitato Tecnico Scientifico sulla scuola: 'C'è impatto sui contagi, ma chiusure in base a zone'. - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #OutNow La Scuola Sant'Anna con il Comando operativo di vertice interforze e le Forze armate, lancia un progetto che im… - ScuolaSantAnna : #OutNow La Scuola Sant'Anna con il Comando operativo di vertice interforze e le Forze armate, lancia un progetto ch… - PalermoToday : I trasporti nota dolente del rientro a scuola: in arrivo un modulo per segnalare disservizi -