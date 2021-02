Roby Facchinetti al Druso per “L’Ultimo Concerto?” | “È il momento di agire”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 febbraio 2021) È ildi. Bisogna farlo ora, senza sprecare altro tempo. È difficile pensare ad altro, dopo aver ascoltato la riflessione di. Un’intervista rigorosamente a distanza, per telefono, come le circostanze ci impongono., musicista bergamasco con oltre quarant’anni di carriera, molti dei quali da tastierista dei Pooh, salirà sul palco deldi Ranica in occasione de “?”, un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede per la prima volta insieme oltre 130 live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Sarà davvero? Il nome dell’evento, in programma sabato 27 febbraio alle 21.30, ...