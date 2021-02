(Di sabato 27 febbraio 2021) “Se dovessi spiegare la mia storia, oggi non sarebbe affatto difficile”. Esordisce così Maria Grazia Calandrone, poetessa e scrittrice, drammaturga e conduttrice radiofonica per Radio3. La sua storia in questi anni - più nello spazio privato che in quello pubblico – l’ha vissuta migliaia di volte, fino a metabolizzarla. Fino a volerla raccontare nel libro “Splendi come” (Ponte alle Grazie, pp. 221), che intreccia la poesiaprosa, ed è una giravolta nella storia biografica dell’autrice, ma anche in quel rapporto universale e morboso che lega madri e figlie. “I miei genitori biologici – mi spiega Calandrone, occhi che sono spilli - erano sposati con un marito e una moglie. Si amavano, ma nel 1963 non esisteva il divorzio. Nonostante questo, hanno dichiarato il loro sentimento, hanno lasciato le abitazioni dei loro rispettivi coniugi e hanno ...

stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - kintsvkuroi : parlo con la mia terapista le racconto un incubo il mondo è così grande mi sento così piccolo - xlightsofhope : Vi racconto una storia: la mia crush storica si è lasciata con la fidanzata e dal nulla ha iniziato a scrivermi su… - HuffPostItalia : 'Racconto la mia vita, in cui l’allenamento alla morte è quotidiano' - urdok_ : Ragazzi la scuola è ? toxic ? Vi racconto la mia: Ieri c'era la laurea di mia sorella verso le 10 alla stessa ora a… -

Ultime Notizie dalla rete : Racconto mia

MilanNews24.com

Mentre lavita è fatta di viaggi e di incontri con le persone, e non ho il tempo materiale per occuparmi di me, mi sono ritrovata in un'altra dimensione'. Una dimensione che, per certi versi, ha ...I messaggi delsono tanti, dai temi ambientalisti a quelli sociali. 'Quando di propongono ... Spero chefiglia possa continuare a annusare fiori, che la gente possa respirare senza dover ...Maria Grazia Calandrone racconta "Splendi come vita" (Ponte alle grazie), candidato al Premio Strega: "Non me lo aspettavo” ...Il tecnico nerazzurro: "Mandarmi via dopo l'eliminazione Champions avrebbe facilitato il lavoro degli avversari. Per la Nazionale porta sempre ...