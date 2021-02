Premier League 2020/2021: pari tra Newcastle e Wolverhampton, tutto nel secondo tempo (Di domenica 28 febbraio 2021) La ventiseiesima giornata della Premier League 2020/2021 ha presentato Newcastle-Wolverhampton, sfida in scena al Saint James’ Park e terminata 1-1. Dopo un primo tempo tutt’altro che esaltante, dal punto di vista del ritmo agonistico espresso, Lascelles ha frantumato l’equilibrio al 53?, con una rete potenzialmente decisiva. Un assist di Pedro Neto, ex Lazio, e una conclusione vincente di Ruben Neves hanno comportato il pareggio dei Lupi, 1-1 prezioso a poco più di 15? dal termine. Nel finale, le due squadre hanno lottato con particolare intensità, attaccando e usufruendo di qualsiasi arma a disposizione. Al 93?, il Wolverhampton ha sfiorato il gol che avrebbe sancito una splendida rimonta, ma Dubravka ha fermato l’impeto del giovane Fabio Silva, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) La ventiseiesima giornata dellaha presentato, sfida in scena al Saint James’ Park e terminata 1-1. Dopo un primotutt’altro che esaltante, dal punto di vista del ritmo agonistico espresso, Lascelles ha frantumato l’equilibrio al 53?, con una rete potenzialmente decisiva. Un assist di Pedro Neto, ex Lazio, e una conclusione vincente di Ruben Neves hanno comportato il pareggio dei Lupi, 1-1 prezioso a poco più di 15? dal termine. Nel finale, le due squadre hanno lottato con particolare intensità, attaccando e usufruendo di qualsiasi arma a disposizione. Al 93?, ilha sfiorato il gol che avrebbe sancito una splendida rimonta, ma Dubravka ha fermato l’impeto del giovane Fabio Silva, ...

