Pompei continua a stupire | ritrovato carro cerimoniale sfuggito ai tombaroli

Lo scavo di Civita Giuliana nei pressi di #Pompei, restituisce un carro da parata integro, decorato in stagno e bronzo. #Pompei continua a stupire. Ritrovato negli scavi un carro da parata quasi integro, decorato in stagno e bronzo. Una scoperta unica.

Si tratta di un esemplare in stagno e bronzo con raffinati decori a tema erotico, forse destinato a cerimonie di nozze di famiglie benestanti. Potrebbe trattarsi, spiega Osanna, di un Pilentum, ovvero quello che le fonti antiche descrivono come un carro cerimoniale, un veicolo usato solo dalle èlites e soltanto in contesti cerimoniali.