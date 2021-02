(Di domenica 28 febbraio 2021) Incredibile al. Dopo la sconfitta contro la Viterbese, la dirigenza ha deciso di esonerare il tecnico Roberto. I rosanero mercoledì torneranno in campo e dovranno giocare contro il Catania. La partita più attesa della stagione per i tifosi in piena fibrillazione interna. Questo il comunicato del club rosanero: IlFC comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata all'allenatore Giacomo Filippi. I rosanero domani andranno in ritiro per proseguire la preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania.caption id="attachment 1020115" align="alignnone" width="1272"/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Palermo, esonerato Boscaglia - - MondoPalermo : #PALERMO: ESONERATO ROBERTO BOSCAGLIA - zazoomblog : +++PALERMO ESONERATO L’ALLENATORE BOSCAGLIA+++ - #+++PALERMO #ESONERATO #L’ALLENATORE - RealTlkFootball : RT @DiMarzio: Il #Palermo cambia allenatore: esonerato #Boscaglia - angero92 : Il #Palermo ha esonerato #Boscaglia adesso i giocatori non avranno più scuse -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo esonerato

...copertina è tutta per i ragazzi di Costantino - che in settimana ha preso il posto dell'... l' Allianz Assicult , che con la vittoria per 5 - 3 asi è guadagnata la promozione in Serie ...... finora, un quinto posto al Milan (senza essere riconfermato), che è retrocesso in Serie C col Pisa e che è statodopo 6 giornate (un pareggio, due vittorie e tre sconfitte), PER ...Il Palermo ha comunicato in questi linuti la decisione di esonerare Boscaglia dopo la sconfitta di Viterbo. Ecco il comunicato del club rosanero, prossimo avversario degli etnei: “Il Palermo FC ...Il leader della Lega ha precisato: "Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani". L' ...