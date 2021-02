Omicidio Khashoggi | la fidanzata Hatice Cengiz a TPI | “Pensavo che l’Occidente si sarebbe battuto | invece ho trovato reticenza”

Leggi su tpi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 2 ottobre del 2018stava aspettando in auto il proprio fidanzato Jamalmentre lui veniva ucciso e smembrato dentro il consolato saudita a Istanbul.era un giornalista saudita naturalizzato americano e quel giorno si trovava lì per sbrigare le pratiche per l’imminente matrimonio con. Fu lei a dare il primo allarme, spaventata dal fatto che l’appuntamento stesse prendendo così tanto tempo. Poco più di due anni dopo, il documentario The Dissident uscito a dicembre del 2020 ha raccontato la storia di Jamal. Nel frattempoè diventata una testimonial internazionale di primissimo livello impegnata a favore della libertà di stampa nel mondo. Il nostro primo incontro avviene nel bar di un hotel ...