Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma (Di sabato 27 febbraio 2021) La polizia birmana ha sparato proiettili di gomma per disperdere i manifestanti a Yangon, scesi in piazza dopo che l'ambasciatore del Paese asiatico presso le Nazioni Unite ha lanciato un appello all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Labirmana hatodiper disperdere i manifestanti a Yangon, scesi in piazza dopo che l'ambasciatore del Paese asiatico presso le Nazioni Unite ha lanciato un appello all'...

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma #birmania - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma #birmania - MediasetTgcom24 : Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma #birmania - ff_flaviafusco : RT @AffInt: #26febbraio | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - RSInews : Tornano le proteste in Algeria Dopo quasi un anno di pausa nuove manifestazioni anti-regime da parte del movimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove proteste Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma La Birmania e' scossa da un'ondata di proteste a favore della democrazia da quando il golpe dell'esercito ha rovesciato Aung San Suu Kyi l'1 febbraio.

Aborto e Polonia, i vescovi contro il bullismo targato UE ... avvenuti in Polonia nel contesto delle proteste legate a questa legge', fin dalle ore ... Il che contribuisce a fomentare le rivolte e nuove persecuzioni. I vescovi concludono facendo presente a Sassoli ...

Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma TGCOM Nei cantieri in piazza Carducci appare lo striscione di protesta pietrasanta. Un messaggio che lascia ben poco spazio all’interpretazione quello scritto su uno striscione lasciato affisso, nel primo mattino di ieri, al cantiere di piazza Carducci. «Grazie ai partit ...

Raddoppiano le proteste contro i ripetitori telefonici Dopo la petizione promossa a San Frediano a Settimo anche le famiglie che abitano in via del Volontariato dicono no all’antenna ...

La Birmania e' scossa da un'ondata dia favore della democrazia da quando il golpe dell'esercito ha rovesciato Aung San Suu Kyi l'1 febbraio.... avvenuti in Polonia nel contesto dellelegate a questa legge', fin dalle ore ... Il che contribuisce a fomentare le rivolte epersecuzioni. I vescovi concludono facendo presente a Sassoli ...pietrasanta. Un messaggio che lascia ben poco spazio all’interpretazione quello scritto su uno striscione lasciato affisso, nel primo mattino di ieri, al cantiere di piazza Carducci. «Grazie ai partit ...Dopo la petizione promossa a San Frediano a Settimo anche le famiglie che abitano in via del Volontariato dicono no all’antenna ...