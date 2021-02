Meteo fine Febbraio 2013 ultime grandi nevicate in Italia del Nord (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima di quest’anno, la neve copiosa sul Nord Italia mancava da numerosi inverni. L’episodio di 8 anni fa. L’inverno di quest’anno ha riportato la neve sul Nord Italia, che raramente si era vista negli ultimi anni. Possiamo parlare di ritorno ad una stagione normale, dopo l’eccezionale mitezza di alcuni inverni, in particolare quello ultimo del 2019-2020, Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima di quest’anno, la neve copiosa sulmancava da numerosi inverni. L’episodio di 8 anni fa. L’inverno di quest’anno ha riportato la neve sul, che raramente si era vista negli ultimi anni. Possiamo parlare di ritorno ad una stagione normale, dopo l’eccezionale mitezza di alcuni inverni, in particolare quello ultimo del 2019-2020,

CorriereQ : Fine febbraio 2013 una delle ultime grandi nevicate sul Nord Italia - TgrRaiPuglia : #Meteo #weekend: le temperature diminuiranno leggermente, tornando in linea con le medie stagionali - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine sett… - libertad717 : RT @ItalianAirForce: Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine sett… - romadue_b : RT @ItalianAirForce: Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine sett… -