Lombardia e Marche diventano arancioni. Scattano i lockdown locali in mezza Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Le restrizioni regionali da lunedì, l'Umbria evita il rosso. L'Istituto superiore di sanità: "La curva ha ripreso a salire, Rt vicino all'1" Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Le restrizioni regionali da lunedì, l'Umbria evita il rosso. L'Istituto superiore di sanità: "La curva ha ripreso a salire, Rt vicino all'1"

