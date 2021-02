LIVE Galles-Inghilterra 17-14, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match 44? Perde un brutto pallone Navidi: calcio di punizione per l’Inghilterra che può andare per il pareggio. 42? Grande pressione da parte del Galles che mette in difficoltà la prima impostazione inglese. SI RIPARTE! 18.50 Squadre di nuovo in campo al Millennium Stadium: si ripartirà dal 17-14 in favore del Galles. 18.43 Galles che, in caso di vittoria, salirebbe da solo al comando di questo Sei Nazioni: domani la Francia non potrà rispondere in virtù del rinvio del match contro la Scozia a data da destinarsi. 18.38 L’Inghilterra si era trovata sotto di undici punti, poi è arrivato il calo del ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match 44? Perde un brutto pallone Navidi: calcio di punizione per l’che può andare per il pareggio. 42? Grande pressione da parte delche mette in difficoltà la prima impostazione inglese. SI RIPARTE! 18.50 Squadre di nuovo in campo al Millennium Stadium: si ripartirà dal 17-14 in favore del. 18.43che, in caso di vittoria, salirebbe da solo al comando di questo Sei: domani la Francia non potrà rispondere in virtù del rinvio del match contro la Scozia a data da destinarsi. 18.38 L’si era trovata sotto di undici punti, poi è arrivato il calo del ...

zazoomblog : LIVE Galles-Inghilterra 17-14 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: gli inglesi riaprono il match - #Galles-Inghilterra #1… - zazoomblog : LIVE Galles-Inghilterra Sei Nazioni rugby in DIRETTA: sfida cruciale per i Dragoni - #Galles-Inghilterra #Nazioni… -