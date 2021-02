L'irresistibile fascino della «fintascienza» (Di sabato 27 febbraio 2021) Sedotti da teorie stravaganti, convinti da ipotesi inverosimili. Il richiamo delle «bufale», complice il web, è oggi più forte che mai. Ma dare la colpa a ingenuità e ignoranza è sin troppo facile. A fare autocritica dovrebbero essere anche gli esperti, come sostiene lo storico della scienza Marco Ciardi. Non c'è nulla di male a chiedersi se la Terra è piatta, se il Covid esiste davvero, se i marziani ci guardano dall'alto. Farsi domande è giusto. Il problema sono le risposte. Ma nell'epoca che stiamo vivendo, caotica e imprevedibile, spiegazioni semplici ne esistono poche. Negare la complessità viene meglio. Lasciarsi tentare dal fascino naif di teorie stravaganti, da complotti che girano e si gonfiano nel frullatore del web è un modo per dare un senso (come cantava Vasco Rossi) a questa vita che un senso non ce l'ha. Se poi la scienza ci mette del ... Leggi su panorama (Di sabato 27 febbraio 2021) Sedotti da teorie stravaganti, convinti da ipotesi inverosimili. Il richiamo delle «bufale», complice il web, è oggi più forte che mai. Ma dare la colpa a ingenuità e ignoranza è sin troppo facile. A fare autocritica dovrebbero essere anche gli esperti, come sostiene lo storicoscienza Marco Ciardi. Non c'è nulla di male a chiedersi se la Terra è piatta, se il Covid esiste davvero, se i marziani ci guardano dall'alto. Farsi domande è giusto. Il problema sono le risposte. Ma nell'epoca che stiamo vivendo, caotica e imprevedibile, spiegazioni semplici ne esistono poche. Negare la complessità viene meglio. Lasciarsi tentare dalnaif di teorie stravaganti, da complotti che girano e si gonfiano nel frullatore del web è un modo per dare un senso (come cantava Vasco Rossi) a questa vita che un senso non ce l'ha. Se poi la scienza ci mette del ...

