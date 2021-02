Krypto | James Gunn non sta lavorando per DC

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021). Avendo ricevuto durante una sessione di domande e risposte su Instagram, è emerso che ci sarebbe un accordo con un’altra proprietà DC oltre a The Suicide Squad e la sua serie spinoff HBO Max Peacemaker. Il regista ha confermato un progetto? Il registasi è ora mosso per negare un rapporto in cui si afferma che staa unthe Superdog progetto. Dove era uscita la notizia? Il rapporto originale è arrivato attraverso il Multiverso di Murphy, che affermava che, un enorme amante dei cani lui stesso, stava pensando a un film di, basato sul caninoniano di Kal-El che possiede più o meno gli stessi poteri dell’Uomo d’Acciaio. La citazione “Quando la Warners ...