Isola dei Famosi, annuncio a sorpresa: sarà proprio lui il prossimo naufrago (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi è pronto a tornare in tv: sono stati appena annunciati altri due nomi ufficiali, ecco il naufrago che prenderà parte al programma! L’Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. Dopo il GF VIP, gli amanti dei reality potranno godere nuove avventure e nuove esperienze: i naufraghi de L’Isola stanno per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) L’deiè pronto a tornare in tv: sono stati appena annunciati altri due nomi ufficiali, ecco ilche prenderà parte al programma! L’deiè pronta a tornare in tv. Dopo il GF VIP, gli amanti dei reality potranno godere nuove avventure e nuove esperienze: i naufraghi de L’stanno per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - IsolaDeiFamosi : Due nuovi naufraghi sono pronti a tuffarsi nelle favolose acque cristalline del mare dei Caraibi: Francesca Lodo e… - IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - nicolo_fantini : RT @gxallavichx: Raga se fate lo stesso macello per l'isola dei famosi io vi blocco. Non mi interessa, poteste anche essere mia madre ma no… - monkeyebrows : RT @gxallavichx: Raga se fate lo stesso macello per l'isola dei famosi io vi blocco. Non mi interessa, poteste anche essere mia madre ma no… -