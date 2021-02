Il nuovo Dpcm Draghi e la stretta fino a Pasqua: chi apre e chi chiude dal 6 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Misure restrittive anti covid prorogate seguendo la linea del rigore. Saranno in vigore fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Parrucchieri chiusi in zona rossa. Cinema, teatri e musei riaprono ... Leggi su today (Di sabato 27 febbraio 2021) Misure restrittive anti covid prorogate seguendo la linea del rigore. Saranno in vigoreal 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Parrucchieri chiusi in zona rossa. Cinema, teatri e musei riaprono ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - Marco_Bello1 : RT @kittesencul: Ma che dice quel gran fisico di @f_ronchetti? È abbastanza collegiale questo DPCM? Come siete ridotti. cc @Moonlightshad… - Superdrit1 : RT @sgretolatore: La bozza del nuovo dpcm sembra ancora più nazista di quelli del governo Conte. Io non rispetterò nessuna delle misure. -