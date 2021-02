Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia (Di sabato 27 febbraio 2021) Bianca Pazzaglia vive a Roma luogo in cui è nata ed è una ballerina professionista. Al grande pubblico è nota per essere stata dal 2008 al 2013 la moglie del noto comico Enrico Brignano. La coppia non ha avuto figli e dopo la separazione la donna ha voluto mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata. Anche sui social network, Bianca Pazzaglia è presente quasi esclusivamente per raccontare della propria attività professionale: oltre a essere una bravissima ballerina, è anche istruttrice di Pilates, metodo di allenamento basato su diversi fattori, tra i quali la concentrazione e il controllo del proprio corpo. Rare sono state comunque le sue esperienze televisive: tra queste c’è stata la partecipazione all’interno del cast del Festivalbar. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)vive a Roma luogo in cui è nata ed è una ballerina professionista. Al grande pubblico è nota per essere stata dal 2008 al 2013 ladel noto comico. La coppia non ha avuto figli e dopo la separazione la donna ha voluto mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata. Anche sui social network,è presente quasi esclusivamente per raccontare della propria attività professionale: oltre a essere una bravissima ballerina, è anche istruttrice di Pilates, metodo di allenamento basato su diversi fattori, tra i quali la concentrazione e il controllo del proprio corpo. Rare sono state comunque le sue esperienze televisive: tra queste c’è stata la partecipazione all’interno del cast del Festivalbar. ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Enrico Brignano e Flora Canto: secondo bebè in arrivo! - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti @ivazanicchi @ElettraLambo , Cherif Karamoko, Andrea Zenga, @GiuliaSalemi93 #IvanaSpagna,… - SMSNEWSOFFICIAL : A Verissimo ospiti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini, Cherif Karamoko, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Ivana Spagna, E… - FilmNewsItaly : Enrico Brignano e Flora Canto: secondo bebè in arrivo! - LadyNews_ : Flora Canto incinta di Enrico Brignano per la seconda volta -