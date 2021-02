Dan Peterson: 'Avrei potuto allenare il Milan, ma dissi di no a Galliani' (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Dan #Peterson: 'Perché dissi no al #Milan' - sportli26181512 : Dan Peterson: 'Avrei potuto allenare il Milan, ma dissi di no a Galliani': Dan Peterson: 'Avrei potuto allenare il… - Gazzetta_it : Dan #Peterson: 'Perché dissi no al #Milan' - ricciomorbidoso : @SolamenteLaManu @ScottiePippen E le telecronache di Dan Peterson in TV... quanto sono vecchia?!? ?? - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? DAN PETERSON ?? MASSIMO TROISI ?? NINO FRASSICA ?? P… -