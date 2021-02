Chi è Vittoria Ceretti, la top model che salirà sul palco dell’Ariston (Di sabato 27 febbraio 2021) Vittoria Ceretti è una giovanissima modella bresciana già ai vertici della moda internazionale. Finita sulla copertina di Vogue più volte e sulle più prestigiose passerelle di tutto il mondo, la top model italiana non ha neanche 23 anni, e sta per apparire come super ospite al Festival di Sanremo 2021. Ecco tutte le informazioni sulla biografia, la carriera e la vita privata di Vittoria Ceretti. >> Sanremo 2021: tutte le co-conduttrici e le ospiti del “festival delle donne”, sera per sera Biografia di Vittoria Ceretti Vittoria Ceretti nasce il 7 giugno 1998 a Brescia. E’ altra 1,76 metri e pesa circa cinquanta chili. Ora che la sua carriera internazionale è lanciata vive tra New York e Brescia, dove è cresciuta ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021)è una giovanissimala bresciana già ai vertici della moda internazionale. Finita sulla copertina di Vogue più volte e sulle più prestigiose passerelle di tutto il mondo, la topitaliana non ha neanche 23 anni, e sta per apparire come super ospite al Festival di Sanremo 2021. Ecco tutte le informazioni sulla biografia, la carriera e la vita privata di. >> Sanremo 2021: tutte le co-conduttrici e le ospiti del “festival delle donne”, sera per sera Biografia dinasce il 7 giugno 1998 a Brescia. E’ altra 1,76 metri e pesa circa cinquanta chili. Ora che la sua carriera internazionale è lanciata vive tra New York e Brescia, dove è cresciuta ...

