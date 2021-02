Can Yaman sfida Amadeus e Fiorello: Daydreamer in prima serata (Di sabato 27 febbraio 2021) Daydreamer mercoledì raddoppia e sfida Sanremo. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap opera turca, di Canale 5, per sfidare il festival della canzone italiana. Mentre, resta confermata anche la puntata del pomeriggio. Insomma, un doppio appuntamento per racimolare ascolti “catturando” telespettatori da Amadeus e Fiorello. Can Yaman contro Amadeus e Fiorello: Mediaset mercoledì 3 marzo cercherà di arginare gli ascolti del Festival di Sanremo su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021)mercoledì raddoppia eSanremo. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap opera turca, di Canale 5, perre il festival della canzone italiana. Mentre, resta confermata anche la puntata del pomeriggio. Insomma, un doppio appuntamento per racimolare ascolti “catturando” telespettatori da. Cancontro: Mediaset mercoledì 3 marzo cercherà di arginare gli ascolti del Festival di Sanremo su Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - _viviana1989_ : @LeYamanine @LuxVide @guldemcan @aydan_m_ @1Sanaat @canyaman_fans @ItalyCan @MerveEKCD @can_yaman_int Che cosa bella...?????????? - adrianabarbie10 : RT @LeYamanine: ??Ma che dire di questo splendido #CanYaman con il suo #Cassius ??'Si respira la classe'?????? @LuxVide #sandokantheseries @Luc… - adrianabarbie10 : RT @LeYamanine: ?Eppure nonostante tt solo noi sappiamo essere così lontanamente insieme...??~Julio Cortàzar????? Questo messaggio nel cielo… - adrianabarbie10 : RT @LeYamanine: ?E poi ci nutri dei tuoi allenamenti #CanYaman ???unico come sempre ?????? @LuxVide #eastunt_team #EmilianoNovelli #MacellariRo… -