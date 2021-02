A Ciampino un nuovo pulmino per persone disabili

(Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – Un pulmino per aiutare le persone con disabilità della comunità ciampese. È stato inaugurato oggi alla presenza del Vicesindaco Ivan Boccali e del consigliere Gianfranco Di Luca, alla presenza dei commercianti che hanno collaborato con il Comune di Ciampino contribuendo al suo acquisto. Il pulmino girerà con i loghi degli sponsor, tra cui Assocommercianti Ciampino che ha fatto sapere alla Dire di “essere sempre partecipe alla vita della città” e poi ha espresso “gratitudine al Comune per questa opportunità”. COMUNE: “CON PULMINO DIVENTIAMO CITTÀ SEMPRE PIÙ INCLUSIVA“

A Ciampino questa mattina, presso il parcheggio antistante il Comune, la società Alter ha consegnato al sindaco e altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale il nuovo "pulmino amico" che verrà ...
Tutte le centraline di rilevamento dell'Arpa Lazio mostrano dati oltre i limiti di legge per le polveri sottili. Anche per venerdì previsioni negative con aria fra scadente e pessima. All'orizzonte bl ...