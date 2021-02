Uomini e Donne anticipazioni 26 febbraio: oggi in studio Alessandra e Giancarlo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Torna in onda, con l’ultima puntata della settimana, Uomini e Donne! Sentiremo ancora parlare di Roberta di Padua: dopo il confronto avuto con Riccardo Guarnieri e lo stop che si è messo in mezzo tra i due. Cos’accadrà oggi? Ricordiamo che Armando Incarnato si è di nuovo fatto avanti per lei! Le anticipazioni per oggi, però, ci preannunciano di una puntata ricca di colpi di scena. Sappiamo, infatti, che dovrebbero entrare in studio Alessandra e Giancarlo. Uomini e Donne 26 febbraio: Alessandra e Giancarlo oggi, al centro della puntata di Uomini e Donne ci saranno anche Alessandra e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Torna in onda, con l’ultima puntata della settimana,! Sentiremo ancora parlare di Roberta di Padua: dopo il confronto avuto con Riccardo Guarnieri e lo stop che si è messo in mezzo tra i due. Cos’accadrà? Ricordiamo che Armando Incarnato si è di nuovo fatto avanti per lei! Leper, però, ci preannunciano di una puntata ricca di colpi di scena. Sappiamo, infatti, che dovrebbero entrare in26, al centro della puntata dici saranno anchee ...

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - Nata_Shum_ : RT @ElisabettaCari4: 'Noi uomini spesso non pensiamo a come le parole che usiamo fanno sentire le donne. Il linguaggio che usiamo include d… - Anna280511823 : RT @DrGregHouse73: Sono sessista se dico che le quote rosa sono concettualmente un abominio? Perché una donna dovrebbe avere un posto garan… -