Ue: Draghi a vertice, impegno per rilancio partnership con vicinato meridionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, intervenendo al Consiglio Ue, ha salutato con favore l'impegno dell'Ue a rilanciare una partnership ambiziosa con gli altri Paesi del vicinato meridionale. "È arrivato il momento di mettere in pratica questo impegno, attraverso il dialogo politico e il sostegno economico", ha detto il presidente del Consiglio, enfatizzando in particolare temi d'interesse comune come l'ambiente, il clima, l'energia, il turismo e il commercio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario, intervenendo al Consiglio Ue, ha salutato con favore l'dell'Ue a rilanciare unaambiziosa con gli altri Paesi del. "È arrivato il momento di mettere in pratica questo, attraverso il dialogo politico e il sostegno economico", ha detto il presidente del Consiglio, enfatizzando in particolare temi d'interesse comune come l'ambiente, il clima, l'energia, il turismo e il commercio.

