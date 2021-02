Terza ondata | 20 499 nuovi contagi | aumentano ricoveri e tasso di positività

EnricoLetta : Il degrado della politica è percepito nella nostra società come calamitoso secondo tutte le ultime ricerche sociali… - EnricoLetta : I partiti usino la tregua per riformare la politica 1) Per bloccare il trasformismo e i vorticosi cambi di casacca… - MediasetTgcom24 : Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - PetretRita : RT @MMmarco0: 'Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata. Le nuove misure sono indispensabili' - Presidente Bonaccini Appena 4 giorni… - Rorogallucci : RT @DeAngelis_tw: Nicola Zingaretti il carmelitano scalzo Fra terza ondata e che PD ribolle, ci mancava l'elogio a Carmelita D'Urso. Zinga… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata

Brutti dati, soprattutto per l'arrivo della variante inglese che sta facendo lievitare i contagi e, di conseguenza, le ospedalizzazioni. Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 20.499 casi ...Laè già iniziata e si continua a parlare di riaperture con questi numeri. Abbiamo completamente perso il contatto con la realtà", continua l'esperto. In questo momento mi trovo in ..."Questa terza ondata" di Covid-19 in Italia "ha caratteristiche epidemiologiche molto più simili alla prima, ovvero a quella di febbraio 2020 (non come ...Il ministro della Cultura invoca la riapertura per fine mese, ma cinema e teatri rispondono: non siamo in grado di ripartire senza sostegni economici ...