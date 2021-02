Stadio Roma, bocciato il progetto Tor di Valle (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma boccia il progetto Tor di Valle per lo Stadio. Pallotta: “Pochi cretini hanno rovinato una bellissima idea”. Roma – La Roma boccia il progetto Tor di Valle. Il nuovo Stadio, quindi, non nascerà nell’area trovata dalla precedente gestione. Il no è arrivato al termine di un lungo Consiglio di amministrazione. No al progetto di Tor di Valle, ira Pallotta La decisione di non dare vita al progetto messo nero su bianco dalla precedente proprietà è stata presa al termine di un Consiglio di amministrazione. “La proprietà – si legge nella nota riportata da La Gazzetta dello Sport – intende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un nuovo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laboccia ilTor diper lo. Pallotta: “Pochi cretini hanno rovinato una bellissima idea”.– Laboccia ilTor di. Il nuovo, quindi, non nascerà nell’area trovata dalla precedente gestione. Il no è arrivato al termine di un lungo Consiglio di amministrazione. No aldi Tor di, ira Pallotta La decisione di non dare vita almesso nero su bianco dalla precedente proprietà è stata presa al termine di un Consiglio di amministrazione. “La proprietà – si legge nella nota riportata da La Gazzetta dello Sport – intende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un nuovo ...

