Samantha Cristoforetti torna in missione sulla ISS

Corriere : Samantha Cristoforetti torna nello spazio: «Sono emozionata, è la mia casa lontano da casa»

NEW YORK - Seconda missione in vista per Samantha Cristoforetti: l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) si prepara ad affrontare nel 2022 la sua seconda volta a bordo della Stazione Spaziale. Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio: lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Europea Esa, che svelerà tutti i dettagli della nuova missione di Astrosamantha il 3 marzo 2021. Sarà la seconda missione in orbita per la prima astronauta donna di nazionalità italiana a effettuare un volo spaziale.